印度宣布66億美元刺激措施 促進消費及投資需求

為刺激因疫情走疲的消費需求和企業投資，印度政府週一 (12 日) 宣布一項 66 億美元的刺激措施，幫助國內度過新冠肺炎 (COVID-19) 帶來的經濟衝擊。

印度財政部長 Nirmala Sitharaman 週一表示，將向聯邦政府員工發放總計 1160 億盧比 (約 16 億美元) 的政府津貼，以擴大非必需品支出，實施期限至明年 3 月 31 日，另外，各行政區還將獲得 1200 億盧比的 50 年期免息貸款，幫助刺激地方政府擴大資本支出。

其他措施包含，聯邦政府將撥出 2500 億盧比於道路、國防、供水及都市發展等基礎建設支出。

Sitharaman 預計，上述方案將為印度經濟創造超過 1 兆盧比的需求。據統計，印度消費約佔 GDP 比重的 60％。

Sitharaman 表示：「政府的需求刺激措施絕不能讓民眾承擔未來的通膨風險，也不能讓政府的債務水平走上無法承擔的道路。」她保證，本次計劃絕不會引發後續問題。

在疫情衝擊下，印度政府必須面對稅收收入放緩及資產價格低於預期等情況，使政府財政承受更大壓力。隨著印度當局舉債規模破紀錄，加上各行政區債務持續飆升，市場預計，今年印度財政赤字可能超出 GDP 的 10％。