旭然9月營收4986萬元 創歷年同期新高

自有品牌過濾產品大廠旭然 (4556-TW) 今 (12) 日公布 2020 年 9 月營收 4986 萬元，創歷年同期新高，月增 23.06%，年增 13.36%；前三季營收為 3.94 億元，也創同期新高，較去年同期成長 11.09%；第三季營收 1.36 億元，季減 4.28%，年增 1.81%。

旭然主管指出，為擴大集團整體營收規模放大、營運效率提升，持續落實深化自產品研發生產至銷售的「垂直整合」、全球銷售「區域擴張」等兩大營運主軸，穩步擴大 Filtrafine 品牌全球市場占有率，不僅針對雲科一、二廠進行整改計畫，以最具效率拉升產能達到經濟規模效益，並提高訂單生產至出貨效率及生產管理優化等，預計第四季完成建置 PP 熔噴布生產。

同時，旭然近期宣佈投入口罩生產亦可提升 PP 熔噴布產品附加價值，擴增集團銷售產品項目，有助創造集團未來營運良好動能。

全球新冠肺炎疫情並沒有全面緩和跡象，旭然決議跨入防塵、防疫口罩生產，產品最快 10 月上市；為支應此新增業務發展，旭然董事會也決議發債籌資 3 億元，投入包括擴增口罩、PP 熔噴布等新產品線生產資金所需。