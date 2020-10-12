Chromebook需求旺 宏碁9月營收近6年新高 Q3寫近23季新高

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (12) 日公告 9 月合併營收，在筆電強勁需求帶動下，9 月營收創下近 6 年單月新高，推升第 3 季營收達 800.29 億元，季增 22%、年增 27.3%，攀上近 23 季新高，其中，教育 Chromebook 成長幅度最大，第 3 季營收年增近乎翻倍，達 94.4%。

宏碁 9 月合併營收達 295.15 億元，月增 8.2%、年增 21.3%，為近 72 個月新高，累計前 9 月營收達 1944.85 億元，年增 12.6%。

宏碁表示，第 3 季在遠距辦公、遠距教學需求帶動下，電競產品營收年增 69.9%、Chromebook 營收年增 94.4%、商用筆電營收年增 86.6%，而以區域別來看，泛美地區營收年增 70.7%，成長幅度最大。

新事業方面，宏碁多重事業引擎策略持續發酵，宏碁指出，旗下酷碁公司第 3 季營收年增 75.2%、宏碁資服年增 15.9%，均挹注集團營運成長，而智聯服務 (6751-TE) 也通過櫃買中心上櫃審議會，預計在本季正式掛牌上櫃。

另一方面，市調機構 Canalys 最新數據指出，受疫情影響，第 3 季全球個人電腦出貨量達 7920 萬台，年增 12.7%，為近十年單季新高紀錄，其中，宏碁出貨量達 560 萬台，年增 15%，居各品牌之冠。