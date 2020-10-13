路透：川普政府對台出售3項武器已正式通知國會

《路透社》週一 (12 日) 引述多位消息人士報導，川普政府已批准對台出售 7 項武器裝備中的 3 項，目前已通知國會、等待批准。

《路透社》9 月中旬報導，美國計劃對台灣軍售包含地雷、巡弋飛彈，以及無人機在內共 7 項主要武器裝備，週一又傳來最新進度。

多位消息人士透露，美國國務院已批准對台軍售其中 3 項武器，近日向美國參議院、眾議院外交委員會遞交一份交易通知，正等待國會批准。

洛克希德馬丁 (LMT-US) 生產高機動性多管火箭系統 (HIMARS) (圖片：AFP)

這 3 項武器包括洛克希德馬丁 (LMT-US) 生產的高機動性多管火箭系統 (HIMARS)、波音 (BA-US) 製造的增程型距外陸攻飛彈 (AGM-84H/K SLAM-ER)，以及用於 F-16 戰機外部配件 (可將影像和數據從戰機即時傳輸回地面)。

消息人士也提到，其他 4 項武器外售通知也將很快會送到國會。

國務院發言人說：「從政策而言，美國在正式通知國會之前，我們不會對擬議的國防銷售或轉讓發表評論或證實。」

台灣駐美代表處表示不予置評，中國駐美大使館表示，中方一貫堅決反對美國售台武器，並堅決維護其主權和安全。

隨著 11 月 3 日美國大選日逼近，美中角力戰持續，川普政府頻頻打「中國牌」，以贏得選民青睞。

早前美國總統川普對外表示，拜登為中國大國崛起喝采，若拜登當選，「中國將會擁有我們的國家」。