忘了美國大選吧！華爾街給投資人的操盤重點

週四 (8 日) 華爾街一些分析師指出，近期美股動盪的頭號催化劑不是美國選舉的不確性，並呼籲投資人多元化資產投資組合。

隨著美國大選倒數不到一個月，美股更加動盪不安，許多人相當擔心大選帶來的不確定性。國家證券 (National Securities) 分析師 Art Hogan 卻認為國會談判僵局對股市的影響才更大。

Art Hogan 指出，聯準會 (Fed) 和經濟學家都不斷提到，我們需要更多的財政政策刺激。隨著拜登民調持續領先川普，華爾街現在不再關心誰會贏得白宮了。

路透社 / Ipsos 週三發布的民調顯示，拜登在佛州和亞利桑那州獲得 49%、48% 的支持度，領先川普的 45%、46%。

我認為，市場參與者肯定會對拜登當選總統且大獲全勝感到更安心。拜登入主白宮加上民主黨控制國會可能會帶來更多 (而不是更少) 的財政刺激，這些紓困金將消弭拜登提高企業稅的計畫。

投資人的操盤重點

CUNA Mutual Group 首席市場策略師 Scott Knapp 表示，從歷史經驗來看，重點只是誰贏得選舉後產升的經濟與報酬間微小差異。

Scott Knapp 補充說，而且這次情況更加真實具體，因為新冠危機將迫使國會必需採取行動，無論誰在 11 月的選舉中獲勝，現在最重要的是新冠 (covid-19) 疫情對市場造成的創造性破壞，已將股市分為贏家和輸家。

通常從多年或幾十年的創新和創造性破壞產生的結果，因為疫情縮短至幾個月內就發生了，確實加快確定贏家和輸家的過程。

尖牙股自三月股災後股價急速衝高 (圖片：marketwatch/Fectset)

這些贏家包括少數未受新冠影響的股票，以及受益於疫情的股票，如大型科技股。諸如金融和能源的週期性類股落入輸家，以及那些資產負債表過於脆弱的股票。

Knapp 提示，目前大型科技企業估值實在太貴了，建議投資人開始尋找替代品，必須開始多元化資產組合，投入成本更低的市場，篩選那些暫時受新冠影響且擁有穩健資產負債表的企業，還警告投資人不要掉入價值陷阱。

Knapp 研判，受聯準會 (Fed) 長期近乎零利率影響，材料股和金融類股遭受重創，但這些公司的資產負債表強勁，生存能力強。投資者還可以從能源和公用事業股等類股中發現引人注目的題材。

Knap 提到相當重要的一點是，他公司度過三月股災的方法就是多元化投資組合，而現在，投資人不能像 6 個月前那樣，把資金都押在幾檔科技股上，多樣化資產組合目前顯得重要得多。