〈貴金屬盤後〉大選在即 新冠紓困方案出台前景明亮 金價守住3週高點

週一 (12 日) 交易，黃金期貨價格收高，係因環繞美國總統大選的不確定性，以及市場預期對新冠疫情刺激方案最終能達成協議，刺激黃金價格守在約莫 3 週高點。

然而，全球股市上漲也縮限了黃金的上漲空間。

ICICI 銀行的分析師日報指出，「美國增加新冠疫情紓困支出的前景和下個月總統大選相關的不確定性為金價鋪墊了樓地板。」

因拜登在全國民調中的領先地位提高，似乎消除了大眾對選舉出現爭議的恐懼，但卻引起投資者很大的恐懼，他們擔心敗選者恐怕不會甘心認輸。

由於各地施行一些防疫措施，也令人擔心選舉結果可能無法很快出爐。

ActivTrades 首席分析師週一報告指出，「技術上來說，金價穩固在 1920 美元以上，顯示黃金正恢復強勢，因為這是黃金的支撐信號，且證實了交易者有『巨大興趣』。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 2.70 美元或 0.1%，收每盎司 1928.90 美元。

根據 FactSet，上週黃金上漲約 1%。

12 月白銀期貨價格上漲 16 美分或近 0.7%，收每盎司 25.271 美元，上週上漲 4.5%。

一些投資者認為，就算股市上漲，黃金也依然能蓬勃發展，因為國會若通過另一輪新冠疫情紓困方案，赤字就可能增加。

XM 投資分析師 Marios Hadjikyriacos 表示，「美元疲軟和政府巨額赤字是黃金的神奇魔藥，金價重新挺回 1900 美元以上的區域。」

週一交易，ICE 美元指數上升不到 0.1% 至 93.082。該指數上週收低，有利美元計價的大宗商品價格表現，例如黃金。

與此同時，週一全球股市多數走高，因為民調顯示拜登不斷擴大領先川普的距離，漸漸弭平總統大選的不確定性。

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