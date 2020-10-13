〈鴻海威州補貼遭拒〉鴻海威州廠租稅抵減首筆申請 遭州政府拒絕 

美國媒體報導，鴻海 (2317-TW) 向美國威斯康辛州設廠提出的設廠租稅申請，已經遭到威州政府拒絕，理由是未兌現三年前提出投資 100 億美元設廠的承諾，這是鴻海向威州政府提出的第一筆補貼申請。

彭博報導，威斯康辛經濟發展公司 (WEDC) 在致鴻海信函中說，鴻海並未按照原先合約生產大尺寸電視面板、未在該廠投資承諾的金額，聘僱的人力也未達到符合領取 2019 年補貼的最低門檻。

華爾街日報 (WSJ) 報導，鴻海原本預定設廠獲得 30 億美元補貼，但威州政府拒絕該公司提出的第一筆付款請求；鴻海 2018 年未達到聘僱人數要求，並未提出申請。

州政府表示，鴻海的計畫變化太大，需要提出新的合約才能申請補貼。

鴻海在 2017 年 7 月和美國總統川普敲定設廠協議，承諾替威州創造 1.3 萬個製造業就業機會，以換取數十億美元補貼。在 2018 年 6 月動工儀式上，川普曾將這個設廠計畫形容為「全球第八大奇蹟」。

WEDC 在信中說，依據該協議，鴻海承諾在 2019 年底之前投資 33 億美元，並創造 2800 個全職工作，但實際聘僱人數未達 520 人最低要求，投資額僅約 3 億美元。

鴻海最初規劃興建生產大尺寸電視的液晶顯示器工廠，生產大螢幕電視和其他設備，但後來改為設立一家生產小尺寸觸控螢幕、規模較小的工廠。

WEDC 表示，只要鴻海能夠提出更明確的計畫細節，包括計畫範圍、規模、預估資本支出、就業創造，就能提供稅賦獎勵等資源。

WEDC 秘書長 Missy Hughes 說：「兩周前到現場了解計畫進度後，我認為鴻海在威州仍有許多管道可以獲致成功，期待雙方的合作。」

鴻海曾表示，包括資本支出、工資和其他項目，已在威州投資 7.5 億美元。鴻海在位於 Racine 的工廠生產口罩和呼吸器，並致力開發網路技術。