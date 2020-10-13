〈台股盤前〉偏強震盪格局無虞 電子族群領軍衝萬三關卡在望

台股昨 (12) 日由台積電和聯發科領軍抵抗大立光的空方賣壓，終場收在 12955.91 點，上漲 68.72 點，成交值放大至 2287.46 億元，隨著美股四大指數上漲，尤其那斯達克指數大漲逾 2.5%，而台積電 ADR 也大漲 2.4% 並再創新高，再加上蘋果新機發布在即，相關題材不斷，今 (13) 日行情有利電子族群持續上攻，衝關萬三在望。

三大法人昨日買超 153 億元，為連 6 買，其中，外資買超 134 億元，自營商買超 26.5 億元，僅投信賣超 6.92 億元。

美股方面，四大指數同步上揚，道瓊指數上漲 250.62 點或 0.88%，收 28,837.52 點；標普 500 指數上漲 57.09 點或 1.64%，收 3,534.22 點；那斯達克指數上漲 296.31 點或 2.56%，收 11,876.26 點；費城半導體指數上漲 35.44 點或 1.48%，收 2,433.48 點。

南亞科法說會公布第三季獲利較前一季腰斬，同時，由於 DRAM 市況低迷，大砍今年資本支出由原訂 157 億元降至 107 億元，縮減的 50 億元將延至明年開出，預料隨著市況回穩後，明年價格有機會逐季向上。

蘋果新款 iPad Air 和 iPad 將開賣，傳出蘋果大追單備貨，同時，市場也傳出蘋果可能在 11 月再發表搭載蘋果自製晶片 AppleSilicon 的 Mac 筆電，有利相關供應鏈第四季出貨動能。

東洋宣布，已取得德國 BioNTech 新冠疫苗台灣代理權，預計年底前完成三期臨床，最多可代理 3000 萬劑，唯後續仍須政府允諾採購。

由於大立光法說會看第四季展望不佳，8 家外資最新報告下修展望，其中，摩根大通降評至中立，最低目標價下探 2815 元，而大立光在昨日重挫逾 8.5% 後，今日面臨 3000 元保衛戰。

法人認為，台股逐漸逼近萬三大關，不過，大盤乖離率持續擴大，仍須留意短線萬三附近的潛在賣壓，預料大盤將持續呈現偏強震盪墊高格局。