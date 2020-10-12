台股放量邁向萬三 外資加碼逾百億 三大法人買超154億元

美股上週五收紅，台股今 (12) 日展開補漲，在半導體兩座神山台積電、聯發科帶動下，指數一度漲逾百點，挑戰萬三大關，但因上檔賣壓沉重，終場漲幅略為收斂，收在 12955 點，成交值放大至 2287 億元，三大法人合計買超 154 億元，其中外資再加碼 133 億元。

觀察籌碼面，外資上周四買超 177 億元後，今日再加碼 133.63 億元，為連 6 買；投信則轉為賣超 6.14 億元；自營商買超 26.51 億元，呈現連 8 買，三大法人合計買超 154.04 億元。

台積電周四法說會將登場，法人看好第 4 季營運，提前進駐卡位，帶動股價上漲 1.5%，收在 460 元，市值逼近 12 兆元大關；聯發科第 3 季營收超越財測高標，股價跳空開高，一度漲至 722 元，終場勁揚逾 6%，收 714 元。

半導體為多頭指標股，瑞昱 9 月、第 3 季營收創歷史新高，今日股價漲逾 3%，挑戰重回 400 元之上；義隆、聯詠、系微、原相等也都表現不俗。穩懋今日領軍砷化鎵族群，大漲逾 7%，站上 300 元關卡，宏捷科、聯亞也分別漲近 5%、3%。

受華為訂單歸零衝擊，大立光第 4 季營運有壓，今日開盤重挫逾 9%，面臨 3000 元保衛戰，創近 21 個月新低，並拖累整體光學元件廠走勢，玉晶光同步挫逾半根跌停板，今國光、亞光也震盪走跌，為今日盤面弱勢族群。

觀察其他盤面焦點，汎德永業正式掛牌上市，一開盤即衝破 300 元大關，終場收在 285.5 元，漲幅達 58.6%，大展蜜月行情。環泥子公司壓力感測元件廠利永環球營運報捷，其壓力分析儀打進蘋果供應鏈，帶動環泥今日股價急拉、一度觸及漲停。