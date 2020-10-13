外貿好轉 第三季中國進、出口同創下歷史新高

周二 (13 日) 中國海關總署公佈最新數據顯示，第三季中國進出口總額達 8.8 兆人民幣，年增 7.5%，其中出口 5 兆人民幣，年增 10.2%，進口 3.8 兆人民幣，年增 4.3%。第三季進出口總值、出口總值、進口總值均創下季度歷史新高。

前三季中國進出口總值 23.12 兆人民幣，年增 0.7%；其中，出口 12.71 兆人民幣，年增 1.8%；進口 10.41 兆人民幣，衰退 0.6%。

中國海關總署表示中國外貿逐季回穩，進出口數據優於預期，累計年增率由負轉正，今年第一、二季，中國進出口年增率分別為 - 6.5%、-0.2%。而前 8 個月累計出口重回正成長，前三季累計進出口總額則呈現正成長。

另一方面，前三季中國進出口規模分別為 6.57 兆人民幣、7.67 兆人民幣和 8.88 兆人民幣，第二、三季季增加值均超過 1 兆人民幣，季增率均達雙位數。

(圖片: AFP)

此外數據顯示前三季，中國與東協、歐盟、美國、日本、韓國進出口總額分別為 3.38 兆人民幣、3.23 兆人民幣、2.82 兆人民幣、1.61 兆人民幣、1.45 兆人民幣，年增率分別達 7.7%、2.9%、2%、1.4%、1.1%。

中國海關總署新聞發言人李魁文表示，中國出口從 4 月份開始，連續 6 個月正成長。前三季累計成長 1.8%，表現超出市場預期。主要支撐因素一是防疫物資拉動出口成長 2.2 個百分點；二是宅經濟產品拉抬出口增長 1.1 個百分點；三是中國復工復產順暢推動出口訂單增加。

李魁文進一步指出，根據 WTO 公佈的月度全球主要經濟體外貿數據估算，1～7 月份中國進出口佔全球市場比重達 12.6%，其中出口比重為 13.8%，進口比重為 11.3%，比率分別提升 1、1.1 和 0.8 個百分點。進出口、出口、進口佔國際市場比重均創歷史新高。