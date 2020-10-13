〈陸股盤後〉縮量上揚 上證日K三連紅

在十一長假開市 A 股連兩個交易日勁揚後，周二 (13 日)A 股三大指數開盤呈現漲多回吐，早盤指數在低檔盤整，而在午盤後三大指數齊揚，指數紛紛由黑翻紅。

不過由於今日香港因颱風因素休市一日，北向資金暫停，在缺少外資點火下 A 股成交量能也較前一個交易日減少 1000 億人民幣。

盤面上，生技、白酒類股為今日人氣領頭羊，而農業、汽車、充電樁、太陽能等概念股延續近期漲勢；至於券商、地產、免稅等概念股表現低迷。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指小漲 0.04%，報 3359.75 點，日 K 連三紅；深證成指上漲 0.66%，報 13798.58 點；創業板指上漲 0.26%，報 2784.72 點。滬深兩市成交量萎縮，兩市合計成交 8349 億人民幣，日減 14%。

產業消息

中國乘聯會公佈數據顯示，9 月份中國汽車銷售連三個月創下近兩年的高成長，帶動汽車類股掀起漲停潮，越博動力、福田汽車、廣東鴻圖、長城汽車、長安汽車紛紛漲停。

陸媒報導指出目前國藥集團新冠疫苗已經在北京和武漢開放預約接種，生技類股應聲大漲，楚天科技、海順新材、正川股份跳空漲停、英特集團勁揚 5.48%、復星醫藥大漲 6.36%、萬方發展跳漲 3.9%。

法人觀點

中國興業證券認為，現階段股市圍繞著內外情勢的演變而朝向正面發展，投資人風險偏好提升，有助於大盤改變自 7 月以來較為低迷的情緒。投資人可留意十四五計劃、第三季季報等相關概念股。

中國國泰君安表示 10 月行情啟動，在十一長假後上證大漲突破 3100～3500 點震盪區間的中間均值，這可反映投資人樂觀情緒。此外從十一長假的消費力道也可以看出，中國經濟正在復甦中。整體來看，企業獲利能持續保持上升格局，這有利於股市發展，因此投資人可更樂觀看待後市。