科際精密Q3營收躍進 全年營收估可超越去年

微型電磁閥及流體泵浦製造廠科際精密 (4568-TW) 今年家電、醫療產品比重大幅提升，前 9 月營收 8.57 億元，年減 2.43%，由於第四季接單動能仍強，且將優於去年同期，估全年營收將超越 2019 年的 11.23 億元。

科際精密產品應用端包括家電、醫療及汽車電子產品，科際精密並新增汽車電子客戶認證、出貨，預計明年將可發揮重大效益。

科際精密 9 月營收 1.41 億元創新高，月增 2.12%，年增 48.86%，第三季營收 4.14 億元也創高，季增 44.44%，年增 34.71%，今年前 9 月營收 8.57 億元，年減 2.43%。

科際精密除持續受惠新冠肺炎疫情衍生的醫療需求、宅經濟商機，加上汽車市場回溫， 9 月醫療及咖啡機產品等獲客戶追加訂單，且車用產品新客戶正式量產出貨，業績表現持續攀升。

科際今年前 9 月營收結構中，包括咖啡機等家電類產品應用達 47%，遠較去年同期的 39% 大增 8 個百分點，主要受惠於疫情期間宅經濟發酵，獲追加訂單。

科際精密主管指出，車用產品出貨隨汽車電子廠客戶復工率提升逐漸回升，且歐洲新客戶訂單在第三季開始放量出貨，而隨汽車輕量化及舒適化需求大幅提升，車用氣動舒適系統的發展空間龐大，相較傳統機械式汽車座椅腰托，氣動式腰托除具備客製化、功能性佳等優點，重量較傳統機械式腰托輕，製造成本亦較機械式腰托低廉，預期車用氣泵仍具相當大的成長空間。