〈央行報告搶先看〉央行110年預算編列繳庫1650億元 低於過去12年水準

台灣央行總裁楊金龍將於周四 (15 日) 赴立院進行中央銀行業務報告，在今 (13) 日出爐的書面報告中，央行 110 年度營業預算編列預估繳庫總額為 1650 億 2269 萬元，是 2007 年來首見未能達成連 12 年繳庫達 1800 億元水準。

央行 110 年營業預算編列中，營業總收入為 3092.37 億元，較去年度預算數減少 800.22 億元，減幅 20.56%，營業總支出為 1683 億元，較去年度預算數減少 705.48 億元，減幅 29.54%。

以營業總收入和營業總支出軋抵後，央行 110 年度預算盈餘估計為 1409.37 億元，除提存法定等公積 282.14 億元外，餘數連同以前年度累積盈餘 523 億元共計 1650.22 億元，悉數繳交國庫官息紅利。

央行總裁楊金龍說明，央行以穩定物價和促進金融穩定為主要營運目標，營運特性須考量總體經濟面，盈餘受國內外金融情勢影響甚鉅，具有高度不確定性，其中，外幣資產運用收益是央行營業收入主要來源，影響收益的各項因素，包括營運量、主要外幣利率和匯率，均非央行所能完全掌握。

營業支出則受央行沖銷性措施以及國內利率調整變動影響，同樣具有不確定性，此為各國央行面臨的問題。

楊金龍也進一步指出，今年初以來受新冠肺炎疫情影響，主要國家公債殖利率大幅下跌，目前國際市場利率仍維持於低檔，如美元、歐元和日圓利率均遠低於央行 110 年度預算外匯資產收益率 1.77%，影響盈餘達成。