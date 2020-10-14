〈稅收統計〉國內防疫有成 營業稅、娛樂稅同步轉正

新冠肺炎疫情重挫經濟，今年稅收難逃短徵命運，但因國內疫情控制得當，加上政府積極振興，帶動今年前 9 月包括營業稅、娛樂稅同步轉正；此外，證交稅、營業稅與牌照稅稅收更同步創歷年同期新高。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，根據經濟部統計，7 月餐飲零售營業額已轉正，8 月營業額更創歷年同月新高，進而挹注營業稅增加，其中 9 月實徵淨額 805 億元，累計實徵淨額共 3535 億元、年增幅 4%。

至於娛樂稅部分，隨著國內防疫措施解封，帶動電影院、KTV 人潮回流，9 月娛樂稅實徵淨額 1.6 億元，累計前 9 月實徵淨額共 12.5 億元。

進一步分析各產業稅收概況，主要來自於高爾夫球、遊樂園與夾娃娃機娛樂稅收分別較去年同期增加 806 萬、728 萬、623 萬；KTV、電影院與職業表演稅收仍持續衰退，仍持續衰退，但衰退幅度仍持續縮小。

展望後市，陳玉豐分析，儘管營業稅、證交稅與使用牌照稅等實徵淨額都較去年同期創新高，但仍難以彌補營所稅、綜所稅與貨物稅衰退缺口，加上因應疫情所實施的免辦營所稅暫繳，預估暫繳金額恐短少約 4、500 億元，全年稅收恐難達標。