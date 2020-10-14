Cue Health新冠快篩獲美國政府青睞 取得4.81億美元投資

美國政府週二 (14 日) 對加州新創公司 Cue Health 投資 4.81 億美元， 以加速該公司的快篩試劑生產，期望使所有美國人受益並替未來重啟計畫打上一劑強心針。

美國衛生及公共服務部 (HHS) 部長 Alex Azar 在週二聲明中說，Cue Health 的快篩使原先需要花幾天才能完成的實驗室測試結果，僅需大約 20 分鐘內即可出爐，且提供良好的檢測準確性，如今這筆投資將使快速篩檢供應量大幅上升，為未來重啟計畫打上一劑強心針。

HHS 表示，Cue Health 是一種分子測試，使用 Cue Sample Wand 拭子自鼻下進行收集，與目前其他由鼻咽收集的快篩不同。相關測試結果能藉由 Cue Health 自行開發的軟體來觀看數據。

據 HHS 表示，Cue Health 預計在明年三月之前將篩檢的日產量提高到 10 萬套，其中美國將獲得 600 萬個篩檢器材以及 3 萬組用於處理篩檢結果的實驗室儀器。

Cue Health 於 6 月時宣布獲得美國食品與藥品監督管理局 (FDA) 的緊急使用授權，此快篩在合格的醫療人員監督下即可在任何地方使用。

HHS 助理部長吉羅爾 (Brett Giroir) 表示：「Cue Health 的快篩具高度的檢測敏感度以及明確性，檢測品質幾乎等同於一般大型檢測實驗室，這項投資將使 Cue Health 擴大服務範圍以及大幅提高生產規模，並將這項技術部署到全美的篩檢生態系統中，使所有美國人受益。」

Cue Health 的快篩是與生物醫學高級研究與開發管理局 (BARDA) 合作開發，Cue Health 於 2018 年自 BARDA 向取得 1400 萬美元的資金，用於開發分子流感檢測技術，BARDA 可以選擇將該協議延長 60 個月，總計 3,000 萬美元。在今年新冠肺炎爆發初期，BARDA 擴大與 Cue Health 的合作夥伴關係，致力於開發新冠肺炎的快篩。