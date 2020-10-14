〈美股盤後〉iPhone 5G賽道起跑 禮來暫停新冠治療 四大指數尾盤急跌收黑

週二 (13 日) 華爾街大型銀行拉開了財報季序幕，摩根大通和花旗財報優預期，蘋果發布 iPhone 12 款新機，正式進入 5G 賽道。

但繼嬌生疫苗喊卡後，美國跨國藥企禮來盤中宣布暫停新冠治療後期試驗， 四大指數尾盤急跌，全線收黑，台積電、聯電 ADR 挫跌。

美國總統川普敦促國會推進更大規模的新刺激措施，參議院共和黨反對白宮提出的 1.8 兆美元的刺激規模後，參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 宣布，下週將在參議院提出 5000 億美元的小型刺激法案。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 3780 萬例，死亡數突破 108 萬例。美國累計確診超過 780 萬例，累計死亡數超過 21.5 萬。

週二 (13 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 157.71 點，或 0.55%，收 28,679.81 點。

標普 500 指數下跌 22.29 點，或 0.63%，收 3,511.93 點。

那斯達克指數下跌 12.36 點，或 0.10%，收 11,863.90 點。

費城半導體指數下跌 3.35 點，或 0.14%，收 2,430.13 點。

五大科技巨擎僅蘋果不紅。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.65%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.66%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.020%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.16%；臉書 (FB-US) 上漲 0.14%。

道瓊成分股倒地一片。迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.19%；旅行家 (TRV-US) 下跌 3.13%；波音 (BA-US) 下跌 3.11%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 2.29%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.03%。

費半成分股漲跌互見。AMD (AMD-US) 上漲 1.17%；美光 (MU-US) 上漲 2.31%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.09%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.16%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.61%；應材 (AMAT-US) 上漲 0.02%。

台股 ADR 全線收黑。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.68%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.40%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.11%。

焦點個股消息

蘋果第二波秋季發表會線上登場，該公司推出四款 5G iPhone 新機和 HomePod mini 等多款新品，蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.65% 至每股 121.10 美元。

蘋果第二波秋季發表會線上登場，重磅推出四款 iPhone 12 新機。(圖片：蘋果)

疫苗利空消息不斷，繼早前嬌生 (JNJ-US) 臨床試驗暫時喊卡，禮來公司 Eli Lilly 亦傳出利空消息，其新冠抗體 ACTIV-3 因存潛在安全隱患，暫停後期試驗，其股價收跌 2.87% 至每股 150.08 美元。

摩根大通 (JPM-US) 和花旗 (C-US) 財報優於預期，僅提撥 28.7 億美元的備抵貸款損失，但仍分別收跌 1.63% 和 4.80%。

華爾街分析

Penn Mutual 資產管理公司投資長 Mark Heppenstall 說：「雙方的溝通就像坐雲霄飛車一樣起伏不定、經濟中仍將存在巨大的壓力，財政計劃可以幫助彌補這一缺口，直到我們真正得到疫苗。」



LPL 研究分析師 Jeffrey Buchbinder 和 Ryan Detrick 提到：「儘管新冠在社交距離和改變消費者行為方面仍然存在挑戰，但分析師提高財報預期，反映對經濟前景的信心增強。」

兩位分析師認為：「最近的數據顯示，經濟正在穩步復甦，這令我們感到鼓舞。我們認為，進一步的封鎖可能會對商業活動造成實質性影響的可能性仍然很低。」

他們研判：「科技業、數位媒體和電子商務第三季​​獲利增長的可能性很大。只要這些贏家持續連勝，就能為市場提供堅實的盈利基礎。」