【Wen姐筆記】13000衝不衝？多方戰鬥隊形別自亂

儘管國安基金實際進場護盤金額有限，但在 13000 點關前宣布功成身退，仍對市場闖關 13000 點信心造成影響。加權指數昨日仍然僅達 12994 點，未能碰觸到 13000 點。只要收盤仍在 12865 點之上，還有機會再闖關。不過今日有周選擇權結算，多方戰鬥隊形別自亂陣腳！極短線多空強弱分界為 12900 點關卡，關鍵點位為 12888、12919 與 12953 點。

多方如果還想衝關 13000 點，12865 點為最重要的觀察位置，站穩才有機會再闖關，12900 點兩端哨站為 12888 與 12919 點，必須擺脫空方的糾纏，才有機會往 12953 與 13000 點挺進。13000 關卡兩端哨站為 12985 與 13013，闖過 13033 點之後，還有機會挑戰 13063、13100 點！但如 12865 點未能守穩，需提防本波射門攻勢熄火，回測 12831 與 12800 點，12800 點下方護城河為 12777 點，不宜再度失守，否則仍需提防再次往月線回測。下方關鍵位置為 12747 點與 12700 點城池！

台股本波闖關 13000 點，儘管新台幣匯率強升，外資也出現連續買超，不過多方的戰鬥隊形，始終有豬隊友！台積電表現無敗筆，但是蘋概股中，大立光卻失守 3000 元大關，鴻海也未能發揮，盤面還是僅由綠電、太陽能等相關族群表現。多方要射門 13000 點，戰鬥隊形必須就位，同時今日在周選莊家上沖下洗過程中，多方務必不能自亂陣腳。

今日盤面觀察重點，仍是蘋概股表現。iPhone 12 發表後，蘋果股價收黑，但台股蘋概與 5G 等族群，能否因第 4 季可望獲得蘋果新品訂單，而帶來激勵？也將攸關指數衝關 13000 點信心。另外在新冠疫情部分，嬌生與禮來的疫苗研發相繼卡關，也再度顯示新冠肺炎病毒相當棘手。盤面上相關防疫概念股，是否再度獲得買盤青睞？資金是否仍繼續轉進低基期、低價族群，也值得留意。(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)

