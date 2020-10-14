沃旭籲明年啟動區塊開發競標 推進本土供應鏈能量

離岸風電開發商沃旭能源今 (14) 日呼籲政府，明年就啟動區塊開發競標作業，才能讓本土供應鏈有訂單可接，以持續推進生產能量。

經濟部離岸風電第三階段區塊開發，規劃 2026 年至 2035 年每年釋出 1GW 容量，累計 10GW。能源局預計在今年底將開發期程、容量及競標規則定案，也將公告完整的國產化要求。

據悉，能源局原訂明年第二季啟動區塊開發競標作業，並將連續三年「1GW、2GW、2GW」的容量分三期釋出，不過，因憂心本土供應鏈準備不足，8 月時突然決定延後至 2022 年第二季啟動，且改為「2GW、3GW」分兩期釋出。

對此，沃旭能源台灣總經理汪欣潔指出，離岸風電第二階段潛力場址的風場，開發商與本土供應鏈的訂單大多已簽約完成，在開發商取得第三階段區塊開發競標風場前，本土供應鏈等於陷入無訂單可接的窘境。

汪欣潔呼籲，盼政府能在明年就啟動區塊開發競標作業，才能讓本土供應鏈有訂單可接，以持續推進生產能量；沃旭目前取得環評、唯一還未獲配容量的大彰化東北離岸風場，發電容量達 570MW，也將參與競標。

汪欣潔認為，區塊開發是國內離岸風電首次進入國產化、競標制度並進的開發模式，初期應先釋出 1GW 的開發容量，先看業者們的競標價能達到什麼程度，再釋出後續的容量。