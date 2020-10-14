百和前三季稅後純益11.47億元 與去年同期相當 EPS 3.83元

鞋材及製鞋業陸續公布最新獲利數字，受疫情影響，包括豐泰 (9910-TW) 及百和 (9938-TW) 的前三季獲利都比去年同期下滑，豐泰前三季稅後純益 36.69 億元，年減 25.62%，每股純益 4.16 元，百和前三季稅後純益 11.47 億元，年減 0.5%，每股純益為 3.83 元。

百和自結 9 月稅後純益為 1.77 億元，年增 22.37%，累計前 9 月稅後純益為 11.47 億元，年減 0.5%，每股純益為 3.83 元。

隨著進入後疫情時代，百和指出，目前訂單已恢復正常水準，第四季營收可望優於第三季 34.11 億元，將力拚持平或是優於去年同期，此外，新品也陸續出貨當中，有望挹注毛利率提升。

百和指出，9-10 月為傳統旺月，在訂單回穩下，看好今年下半年營運將逐季成長，雖去年第四季基期較高，但單季仍有機會持平或是優於去年同期 36.91 億元，且第四季梭織提花網布也有新品應用，在新產品出貨成長下，也可望帶動單季毛利率表現。

展望後市，百和認為，目前觀察疫情已逐步穩定，今年第四季訂單已恢復正常水準，目前已在出貨 2021 年春夏款，並進行 2022 年秋冬款開發，未受疫情影響。