〈房產〉國產署都更宅今標脫12戶 兩戶「明日博」直接以底價標脫

國產署今 (14) 日標售國有非公用不動產都更宅，包括「正隆天第」、「昇陽文薈」、「漢皇丰川」、「耕曦」及「明日博」共 31 筆，總計標脫 12 戶，而大安豪宅「明日博」順利標脫 5 戶，其中兩筆 18 樓戶，2 位自然人買家直接以底價標脫。

此外，台北市中正區「正隆天地」標脫 5 戶；本次底價打折的板橋「昇陽文薈」也標脫 1 戶，大安區豪宅「耕曦」1 戶，總計標脫率 38%，溢價 1.4%，總標售金額為 9.82 億元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，大安區豪宅明日博歷經去年幾度流標，今年房市買氣增溫，明日博也熱絡起來，實價揭露今年交易共 12 筆，依樓層和面向不同，每坪價格約在 100-125 萬之間，而今天出現買家直接用底價標走，凸顯即使房市熱絡，高資產族的算盤仍然打得很精。

中正區豪宅「正隆天第」，之前標售成績不錯，這次六戶都是第一次拿出來標售，在地段加持下，6 戶標出 5 戶，溢價率 5% 內。台灣房屋台北中正特許加盟店店長王瑋群則指出，「正隆天第」算周邊少數的中大坪數高總價豪宅，雖然現階段並非市場主流，但由於鄰近師大商圈，加上位於捷運古亭站、台電大樓站之間，生活機能優越，尤其這次標售多為高樓層物件中坪數物件，視野遼闊景觀佳，頗吸引有地緣性的換屋族出手，標脫價格也符合社區高樓層的 9 字頭行情，高樓層單價破百萬元，顯示整體買氣頗熱。

同樣鄰近師大商圈的「耕曦」經歷多次標售，因僅存 5 戶，其中有四戶都為店面，一戶住家，市場誘因不大，今年耕曦交易單價約在 120 ~122 萬之間，這次以單價每坪 111 萬標脫，算是低價搶進。而「昇陽文薈」本次標脫１戶。

優美地產企研室主任林哲緯分析，「昇陽文薈」該戶為 13 樓大坪數戶別，本次標售底價打 94-95 折後，已貼近周邊 5~6 字頭行情，配合地段佳，又有捷運府中站、黃石市場及後站商圈挹注，在優異生活機能加持下，引起當地買家注意。

林哲緯指出，國產署這次收獲不錯，同時也為北市豪宅注入一劑強心針，尤其現階段市場資金水位驚人，加上房貸低利等利多，在預期房價已回不去的心態下，以往較難標脫的高價位產品，都能有效吸引大戶轉進，加上標售案有公部門參與，無論房屋條件、價格及交易過程都相當透明，只要地段不要太差，應該都有機會順利標脫。