保單借款留意三重點 利息一年未繳 小心滾入本金複利計息

台灣疫情雖然控制得宜，但根據勞動部最新公布 8 月無薪假統計已超過 2 萬人，對許多人來說，工作收入忽然減少或中斷勢必影響經濟，因此在生活資金需求上相對較高，此時保單借款便是資金週轉的管道之一，不過保險業者提醒，要注意利息繳納等三大重點，小心利息只要一年未繳，就會滾入本金複利計息。

遠雄人壽表示，現在各家保險公司的保單借款方式大多很多元化，以該公司為例，保戶可透過臨櫃辦理、服務人員送件、線上保單服務及 ATM 保單借款自動化交易申請。為滿足保戶即時需求及數位化服務，保戶只要登入官網保戶專區或遠雄人壽行動 APP 完成註冊及身分驗證，開通線上服務的授權申請，待服務人員電訪要保人完成確認後即可使用。

遠雄人壽進一步指出，另一種便利的方式就是申請 ATM 保單借款自動化交易服務，可於各地台新銀行 ATM、全家便利商店配置的台新 ATM 使用借款服務，單日借款不限次數，同時也能查詢可借額度及變更保單理財密碼。相較銀行信用卡、信用貸款等方式，保單借款享有手續簡便，免保人、免手續費、無違約金、撥款快速、還款時間彈性等多項優點。

遠雄人壽表示，一般來說，保戶只要在保單有效期間內，保單累積有保單價值準備金時，即可於保單價值準備金範圍內申請保單借款。

不過對於想要使用保單借款的保戶，遠雄人壽也提醒必須留意三項重點：

一、保單借款雖未規定還款期限，但利息若累積一年未繳，便會滾入借款本金內以複利計息，使得保單價值準備金縮水。

二、累計借款本息超過保單價值準備金或保單帳戶價值時，保單將會停效，若停效期間發生保險事故，保險公司將不負給付責任。

三、保單借款未清償前，當保險公司有給付各項保險金、年金、解約金、返還保單價值準備金或其他金額時，保險公司將先扣除借款及應付利息後，再給付剩餘金額。整體來說，保戶進行保單借款前，務必詳細閱讀保單借款約定書，借款後應按時繳息還款，以維護自身權益。