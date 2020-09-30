接軌ICS2.0恐引導保險業炒房？壽險公會澄清

金管會預計 2026 年實施 ICS2.0 版及 IFRS17，但有媒體報導，接軌 ICS 可能有 2 大後遺症：炒作房地產、加速資金外逃；對此，壽險公會今 (30) 日表示，未來 IFRS17 及 ICS 制度將引導業者增加固定收益資產，降低不動產投資比例，以改善資產與負債的匹配程度，因此並無接軌新制度將造成壽險業者炒作不動產的情形。

壽險公會說明，因應未來新制度規範保險負債採公允價值衡量，將帶領保險公司更加重視資產負債管理，為改善資產與負債的匹配程度，公司資產配置策略將增加會隨市場利率變動的固定收益資產，進一步降低不動產的持有比率，以降低財報及資本適足未來的波動性，因此並無誘使業者炒作房地產的疑慮。

壽險公會表示，現行財務報表已規範投資性不動產後續衡量可採公允價值模式，估價過程嚴謹，並無作價之虞，且目前相關規範與接軌新制度無相關連。

目前財報嚴格規定估價師需具一定資格，且需逐筆估價及單筆達一定金額應由二家以上之估價師進行估價，並須經會計師的專業評價團隊複核，估價金額及過程層層把關，實具可信度，並無拉高不動產資產價值及作價的現象。而未來 IFRS 17 僅影響保險負債的評價方式及財報表達，且 ICS 下不動產公允價值係引用目前財報規範的評價依據，不因接軌兩制度有所影響。

壽險公會表示，目前國際保險業財報及清償能力制度逐漸改以 IFRS 17 及 ICS 的公允價值或經濟價值為衡量基礎，並透過在地化調整措施漸進式接軌國際，其中，日本亦已決定以 ICS 為框架改革清償能力制度。

隨著國際會計準則理事會 (IASB) 所訂定的「IFRS 17 保險合約」及國際保險監理官協會 (IAIS) 所訂定的「全球保險資本標準 (ICS 2.0)」發展已臻成熟，各國近年來已積極檢視當地的財務報導及清償能力制度，進行研擬及改革，除韓國、新加坡、香港已決定採用 IFRS17 並陸續改革新清償能力制度外，日本亦於今年宣布將以 ICS 為框架作為新清償能力制度基礎。

而各地改革方向皆朝似公允價值或經濟價值為衡量基礎，即依據市場及公司的現時估計 (如利率及發生率等精算假設) 進行資產與負債的評價，並透過試算逐步調整適合當地獨特經濟及保險市場環境的制度設計，正式採用後另給予緩衝時間漸進式順利接軌國際制度，以兼顧保戶權益及金融市場穩定。

壽險公會強調，接軌國際制度可提升台灣保險業國際能見度及透明度，同時提高風險辨識及敏感度，強化預警機制並預防系統性風險。惟應審慎考量台灣保險業獨特的區域特性，評估市場穩定性後進行在地化調整。

壽險公會表示，我國會參酌國際新制度的推動採「階段性」實施，並視區域特性給予緩衝時間，減緩制度轉換的衝擊，確保市場穩定。然推動期間需充分對外溝通，包含業務員、保戶、股東及投資人等利害關係人溝通，形成集體共識。

財務報表及清償能力制度之目的及使用者不同，原則上相關規範的精神應具一致性。壽險公會表示，財務報表著重允當表達及充分揭露，並公開透明呈現給一般民眾及投資人，期許於國際間及跨產業間具可比性；清償能力制度著重於保戶權益、金融穩定及長期穩健經營，其使用者為監理機關。

然此兩套相關規範的精神應具一致性，以利於公司於經營決策時可兼顧財報及資本適足性。惟因其目的及使用者不同，國際清償能力制度 (如 ICS) 除考量資本品質進行分級 (區分 Tier 1 及 Tier 2) 外，亦參酌保險業具長期經營的特性，進而降低短期經濟市場所造成的波動，另透過轉換措施降低接軌新制度的挑戰，以達保護保戶權益及維持金融穩定的宗旨。