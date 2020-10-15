〈紐約匯市〉紓困談判歧異仍大 美元小跌 脫歐協商有進展 英鎊彈升1%

美元前日交出三周最大單日漲幅後於周三 (14 日) 小幅回落，歐元一度貶至一周低點，美國在大選前達成刺激法案的希望愈來愈渺茫，加上新冠肺炎疫苗預料需要更多時間才能推出，讓投資人保持警戒。英國脫歐協商取得一些進展，英鎊止貶回升。

追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數周三下跌 0.2%。美元指數周二因為疫苗上市時間、以及美國紓困計畫談判陷入僵局的消息，寫下三周來最大漲幅。

美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 的發言，讓美元指數脫離盤中低點，跌幅收斂。他周三 (14 日) 坦言，和眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 在刺激計畫的某些細節存在「很大分歧」。

FXStreet.com 分析師 Joseph Trevisani 說：「目前美元只是受到刺激計畫消息影響而上下起伏，波動幅度不會太大。」

最新經濟數據顯示，美國 9 月生產者物價指數 (PPI) 漲幅大於市場預期，反映飯店和汽車旅館的住宿成本飆升。

英國首相強生的發言人表示，英歐貿易談判仍存在一些歧異，但目前已取得一些進展，英鎊止貶回升，勁揚 0.9% 至 1.3052 美元，盤中稍早最低曾觸及 1.2865 美元的一周低點。英鎊對歐元也攀升 0.7%。

Trevisani 說：「對英鎊來說，脫歐幾乎是影響當前走勢的唯一因素——只要強生說些好消息，英鎊就會升值，強生說些壞消息，英鎊就會貶值。疫情似乎沒有讓英鎊出現太大的波動。」

三菱東京日聯銀行表示，英鎊仍可能在達成協議後依然無法繼續升值，原因在於邊境仍可能陷入混亂，貿易肯定仍會出現相當大的混亂和摩擦，市場很可能低估了這些情況。

歐元觸及一周低點後回到平盤附近，兌美元升值 0.06% 至 1.1752 美元。

歐洲國家面臨著新冠疫情在冬季來臨時捲土重來的噩夢，目前正在擴大實施防疫限制措施，包括關閉學校、取消招募大批學生醫務人員和進行手術。

截至週四 (15 日) 台灣時間 5:30 價格：

美元指數來到 93.4031。-0.13%

歐元兌美元匯率報 1 歐元兌換 1.1747 美元。+0.03%

英鎊兌美元匯率報 1 英鎊兌換 1.3019 美元。+0.65%

澳幣兌美元匯率報 1 澳幣兌換 0.7162 美元。+0.06%

美元兌加幣匯率報 1 美元兌換 1.3148 加幣。+0.09%

美元兌日圓匯率報 1 美元兌換 105.14 日圓。-0.31%