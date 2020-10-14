川普促紓困案盡快了結 共和黨急推5000億美元方案上談判桌
Tag
美國總統川普推文週二 (13 日) 催促推出紓困案後，參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 宣布，下週將試圖提出一項 5,000 億美元的紓困計畫，期望趕在正式進入大法官提名程序前通過新一輪財政刺激方案。
美國總統川普週二在推特上敦促議員們加速對美國最高法院提名人 Amy Coney Barrett 聽證會，並且趕快協商推出新一輪法案，高喊「紓困方案規模不大就免談」，與他一周前的論調相左。
隨後麥康奈爾週二在一份聲明中表示，將提出一項 5000 億美元書捆方案，待參議院全體議員於 19 日返回參議院後，將再次針對新一輪紓困案來表決，其中包含恢復薪資保護計畫 (PPP) 等措施。
他表示，除非民主黨參議院阻止這項法案推出，否則在正式進入最高法院大法官提名階段前，仍有時間通過法案。
然而，麥康奈爾提出的計畫遠規模遠比眾議院推動的 2.2 兆美元法案小得多。眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 表示：「我們確實需要達成紓困法案，但是我們不能接受縮水的協議，我認為民主黨現在的影響力比過去都還大。」這番話顯示，佩洛西認為目前民主黨在法案交涉方面仍然佔上風。
此前，麥康奈爾在肯塔基州的競選活動曾提到，將再次嘗試推動紓困，該方案將包括恢復針對小型企業的薪資保護計畫、加強失業保險，以及針對企業和非營利組織的責任保護，最後一項一直是民主黨對共和黨方案的癥結點。
佩洛西表示，她了解現階段有達成協議的壓力，雖然川普最近對紓困案的言論逐漸向民主黨妥協，但她堅持現階段紓困案要考量的不僅僅是規模，還包含如何運用，兩黨必須找到共同點、達成共識，並非只有一方消極的妥協。