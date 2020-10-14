川普促紓困案盡快了結 共和黨急推5000億美元方案上談判桌

美國總統川普推文週二 (13 日) 催促推出紓困案後，參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 宣布，下週將試圖提出一項 5,000 億美元的紓困計畫，期望趕在正式進入大法官提名程序前通過新一輪財政刺激方案。

美國總統川普週二在推特上敦促議員們加速對美國最高法院提名人 Amy Coney Barrett 聽證會，並且趕快協商推出新一輪法案，高喊「紓困方案規模不大就免談」，與他一周前的論調相左。

隨後麥康奈爾週二在一份聲明中表示，將提出一項 5000 億美元書捆方案，待參議院全體議員於 19 日返回參議院後，將再次針對新一輪紓困案來表決，其中包含恢復薪資保護計畫 (PPP) 等措施。

他表示，除非民主黨參議院阻止這項法案推出，否則在正式進入最高法院大法官提名階段前，仍有時間通過法案。

然而，麥康奈爾提出的計畫遠規模遠比眾議院推動的 2.2 兆美元法案小得多。眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 表示：「我們確實需要達成紓困法案，但是我們不能接受縮水的協議，我認為民主黨現在的影響力比過去都還大。」這番話顯示，佩洛西認為目前民主黨在法案交涉方面仍然佔上風。

此前，麥康奈爾在肯塔基州的競選活動曾提到，將再次嘗試推動紓困，該方案將包括恢復針對小型企業的薪資保護計畫、加強失業保險，以及針對企業和非營利組織的責任保護，最後一項一直是民主黨對共和黨方案的癥結點。

佩洛西表示，她了解現階段有達成協議的壓力，雖然川普最近對紓困案的言論逐漸向民主黨妥協，但她堅持現階段紓困案要考量的不僅僅是規模，還包含如何運用，兩黨必須找到共同點、達成共識，並非只有一方消極的妥協。