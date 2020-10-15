〈台股盤前〉市場態度觀望 台積電法說前區間震盪格局估延續

美股周三開高走低，加上台股再度來到萬三前的相對高點、外資終止連 7 買，在市場態度仍偏觀望下，法人預估，將延續區間震盪走勢，而台積電今日將召開法說並公告第三季財報，可望成為台股點火新動能。

市場消息方面，蘋果 5G iPhone 正式亮相，外資普遍認為，雖然新機規格的驚喜不多，但定價有吸引力，加上通訊規格世代交替，可望催動 2014 年來最佳的換機潮。

而蘋果此次不再隨機附贈充電器與 EarPods 耳機，並乘勢推出旗下品牌廠 Beats 新款頸掛式無線藍牙耳機「Beats Flex」，致伸、正崴、興能高、偉詮電等台系供應鏈迎來商機。

另一方面，Energy Taiwan 2020 昨日開跑，總統蔡英文出席開幕典禮致詞時表示，台灣將持續朝能源轉型邁進，預計 2025 年綠能發電占比達 20%，看好再生能源將創造 1 兆元的投資額、1.2 兆元的產值、及 2 萬個工作機會。

面板大廠友達 (2409-TW) 近年跨足太陽能事業，雖然目前太陽能事業貢獻仍低，但在案場建置、併網發電業務擴大下，營運貢獻可望逐步提升，下半年也有不少大型太陽能案場陸續動工，目前訂單能見度已可看到明年第 3 季。

電梯大廠永大最大單一股東日立近兩日透過盤後鉅額交易，以每股 72 元、砸下近 30 億元拿下 4.10 萬張、約 10% 的股權，累計可掌握持股過半，永大經營權可能再生變，引發外界關注。