〈台股盤中〉台積電腿軟 蘋概股獨木難撐 跌幅擴大失守5日線

新台幣持續強彈，但台股走勢略顯疲弱，權值股王台積電股價腿軟線，蘋概股獨木難撐，拖累大盤開低走低，盤中跌幅持續擴大，低點一度下探 12849 點，失守 5 日線，成交量預估約 2000 億元。

外資持續湧入，新台幣早盤大升逾 2 角，但資金熱潮並未完全反映在台股上，接近「萬三」關卡近關情怯無力上攻，權值王台積電盤中拉回，盤中下跌 1.2%，股價暫收 453 元，失守 5 日均線。

蘋果新機亮相可望在 5G 題材加持下催出買氣，大立光擺脫華為訂單歸零陰霾，搭上 iPhone 12 新機題材順風車，盤中上漲 40 元，但仍失守月線，持續低點震盪。

其他蘋概股包括譜瑞 - KY 盤中上漲 2.6%，緯創、新日興、嘉聯益等供應鏈個股也有 1% 以上漲幅。

次族群包括太陽能與矽晶圓族群表現也相對抗跌，太陽能股碩禾大漲逾 9% 逼近漲停，聯合再生與台勝科盤中則分別大漲 6%、4%。

矽晶圓族群中台勝科盤中大漲 4% 以上，合晶、環球晶盤中也有 3% 以上漲幅，中美晶盤中也有近 2% 漲幅。

法人指出，台股近期遭外資調節，加上權值股王台積電股價疲弱，拖累大盤指數拉回震盪，但觀察資金主要鎖定基期低，先前沉寂的個股族群加碼，目前看來中小型股表現空間可望優於大型權值股。