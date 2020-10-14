美經濟何時恢復疫情前水準？Fed副主席：還需要一年

週三 (14 日) 聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 表示，美國經濟仍深陷泥淖，可能需要再過一年或更長的時間才能恢復至新冠疫情前的水準。

聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 在國際金融學院網路直播上提到：「今年春季許多人質疑良好的降息、前瞻指導、資產購買和貸款計劃在一個人們不敢冒險購買汽車或蓋房，企業不投資的經濟中能做什麼？」

克拉里達回應，數據顯示，聯準會和國會的財政政策已幫助刺激諸如買房、購車，以及投資軟體和設備等經濟活動，特別是房屋和汽車銷售強勁，所有這些措施都有助於促進經濟增長。

克拉里達警告，儘管數據意外地強勁，但仍需要一些時間恢復疫情前水準，GDP 而言，可能要再過一年，失業率可能要再三年。

隨著美國國會爭議焦點已從抗疫、紓困轉到最高法院大法官任命，而且冬季流感和新冠疫情 (covid-19) 很可能同時爆發，引起第二次衰退的擔憂越來越大。

克拉里達與主席鮑爾和其他 Fed 官員近期言論如出一轍，他呼籲：「我們將需要貨幣政策及可能的財政政策的額外支持。Fed 方面，我能向大家保證，將致力於使用全部工具來支援經濟。」

聯準會目前有 13 個緊急貸款工具，近期 Fed 官員表示，未來不排除擴大 QE，或透過數位美元直接向美國人發錢紓困。