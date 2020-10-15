【台新投信】提前買回高收債擁3S利器 成搶手貨 今年占比倍增

台新投信表示，提前買回高收益債券擁有「策略期限收益 Strategy Yield、高穩定 Stable Return、強打擊率 Strong Hit Rate」獨特三 S 利器，能有效守護投資人的資產；此外，受到疫情影響，許多高收益債券發行者考量在不確定性的環境，將債券提前買回以確保公司現金流足以因應，使得 2020 年提前買回債券成為搶手貨，2020 年截至 7/31，按面額計算已有 44% 債券被提前買回，較 2019 年佔比僅 15% 呈倍數成長。

台新策略優選總回報高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人尹晟龢表示，債券被提前買回常起因於發行公司有其他資金來源，主要有以下六種情況：一、獲得其他新的資金來源；二、公司有股票上市的計劃；三、依債券條款要求，公司出售設備資產而取得的資金先還債而提前買回；四、債券條款限制再舉債，因此當公司再舉債時需提前買回舊的債務；五、公司調整債券結構因應不佳的總體環境；六、再融資成本較低而借新還舊。目前全球高收益債券市場平均每年約 19% 到期或提前買回，而提前買回策略運用每年有近 50% 的債券被提前買回，遠優於全體市場。

尹晟龢表示，第四季金融市場面臨美國總統大選、肺炎疫情蔓延、中美貿易戰等黑天鵝紛擾，加上資產價格普遍漲多，市場震盪將加遽，因此，投資策略需更重視資產的收益及穩定性。提前買回全球高收益債券可獲得較高的債券殖利率，但因著重佈局於有機會被提前買回的標的，能有效縮短整體投資組合的存續期間，避開價格波動和違約風險，因此，承擔違約風險及不確定風險較低，可達到低波動、長期報酬相對穩健的效益，為第四季動盪市場下不可或缺的理財法寶。

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由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資涵蓋美國 Rule144A 債券，該債券屬私募性質，可能牽涉流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明而導致波動性較大之風險。

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