【富蘭克林】爭議性選舉結果為經理人念茲在茲的尾端風險

距離美國總統大選僅餘三週之遙，即便民主黨候選人拜登民調領先幅度擴大，但基金經理人對於大選可能出現爭議性結果的風險仍感擔憂，依據彭博資訊援引十月份美銀美林經理人調查顯示，61% 的基金經理人預期大選結果可能會遭到挑戰，而何種結果將導致第四季市場最為震盪，高達 74% 的經理人直指就是具爭議性結果的情境，僅 14% 的經理人認為是民主黨大獲全勝的藍色浪潮趨勢，8% 的經理人認為是拜登獲勝但由共和黨掌控參院的結果，4% 的經理人認為是川普獲勝的結果。

總統大選之外，美國新一輪財政刺激政策進展亦是近期市場最為關注的議題，雖然政策進展遲滯，但基金經理人對於經濟衰退的擔憂卻有所消褪，經理人繼續調降現金比重，來到 4.4% 水準，同時提高股票配置，表示提高股票比重的受訪者比例為淨 27%，顯示經理人對於股市前景仍感樂觀，作多科技股仍是參與度最高的交易，其次是作空美元與作多黃金。尾端風險部分，新冠肺炎第二輪疫情仍是經理人最為擔憂者，其次才是美國總統大選。

依據彭博資訊，十月份美銀美林經理人調查於截至 10/8 一週，針對管理 5930 億美元資產的基金經理人進行調查。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾評估，無論總統由誰勝選，都必須優先解決美國當前面臨的最大議題，就是支持美國經濟擺脫新冠肺炎疫情肆虐轉向復甦，整體選舉結果為分裂政府 (參眾兩院分別由兩黨把持) 的情境對市場最為有利，因為後續的政策改變將是較為溫和的。

富蘭克林證券投顧表示，市場投資人最不願面對的情境就是不確定性，因此總統大選若產生爭議性的結果恐導致在結果釐清前，市場將面臨較大的震盪壓力，建議投資人可採取多元布局策略，包括納入高評級債券及美國平衡型基金，降低投資組合可能的波動程度。然而即便短線市場震盪但預期無礙股市中長線多頭格局，投資人反而可利用總統大選前後可能出現的股價波動，作為以具吸引力價格佈局美股、科技與生技產業，以及新興亞洲市場高品質公司的投資機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，科技產業具高利潤率且資產負債表強勁，是少數有淨現金的產業，在數位轉型等結構性題材撐腰下，科技產業長線成長潛力佳。基金佈局聚焦在數位轉型及其相關的投資主題，包括人工智慧 / 機器學習、雲端運算、金融科技 / 數位支付、物聯網、5G、新商務、軟體即服務（SaaS）、數位廣告、網路安全及協同合作，尤其看好雲端運算的長線商機，雲端運算為所有數位體驗的基礎，為基金投資組合的重要組成。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡 ‧ 麥可羅表示，美國總統大選在即，川普與拜登均支持降低藥價，但醫療政策並非由總統一人決定，參議院將是關鍵，目前國會分別由不同政黨居多數增添通過法案的難度，如果選後參議院改由民主黨居多數，則法案通過的可能性將增加，若總統及參眾兩院均由民主黨拿下，可能會有更廣泛的醫療改革政策推出，我們密切關注情勢發展。許多中小型生技公司成長快速，但尚未邁入成熟或獲利階段，也因此經理團隊以現金流量折現法來做評價，精選具基本面且評價面有吸引力的個股來做布局，我們認為生技產業仍有豐富的投資機會。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人莫海迪．柯弗表示，目前全球風險將來自於美國大選、疫情變化、第四季新發債供給也將增加。團隊對第四季的看法較為謹慎，特別是在企業債信風險上，也已降低部份曝險並做獲利了結。伊斯蘭債市利差仍處於歷史平均水準之上，而官方基準利率也多將維持於歷史低檔一段時間，因此未來幾個月若市場有回檔時，均可視為買進的機會。

投資中國比重指掛牌於大陸及香港地區中國企業之投資比重，依規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，本基金投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之 20%，另投資香港地區紅籌股及 H 股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。

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新興市場基金警語：新興市場股票型基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。

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