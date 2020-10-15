【日盛投顧】指數再度量縮壓回

◆盤勢分析

1. 由於美股四大指數收低，加上市場觀望下午 2330 台積電法說，周四台股開低走低，盤中最低下跌至 12，786 點。尾盤雖然跌幅略有收斂，終場收在 12，827.82 點，下跌 91.49 點，跌幅 0.71%。

2.OTC 指數開平高震盪，終場收在 165.91 點，漲幅 0.07%，短天期均線呈現多頭排列。目前上方壓力在前波高點 169.64，下方支撐為半年線約 160 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股開低走低，收黑 K 棒，再度跌破 5 日均線。

(2) 量能：成交量再縮至 1796.99 億元，台股市場追價意願薄弱。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔震盪，黃金交叉開口逐漸縮小。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 130.72 億元；外資 - 134.41 億元、投信 + 2.86 億元、自營商 + 0.83 億元。

蘋概股、矽晶圓、太陽能逆勢表現

1. 蘋概股：APPLE 發表新品，激勵相關供應鏈零組件個股買氣，6558 興能高喜獲 Beats 頸掛式藍芽耳機訂單，股價連續兩天上漲；1444 力麗傳取得 iPhone12 充電線外層覆材，股價爆量上攻，帶動同集團 1447 力鵬收漲停。

2. 矽晶圓：SEMI(國際半導體產業協會) 報喜，3523 台勝科早盤快速攻高，帶動 6182 合晶、6488 環球晶收盤上漲超過 3%，5483 中美晶收盤也有近 2% 漲幅。

3. 太陽能：政府政策加持，3691 碩禾開盤強攻漲停，3576 聯合再生與 2406 國碩收盤均有 6% 以上漲幅；但 6244 茂迪、6443 元晶股價則出現較大波動。

4. 操作建議：台股在長假過後緩步上攻，但指數進入萬三大關，市場追價態度轉趨謹慎，目前 12600～13000 點區間震盪，仍未明顯改變。由於市場資金未能有效擴張到 2400 億元以上，預期仍是類股快速輪動，建議將部分傳產加入選股名單；此外，目前續航力普遍不佳，宜嚴控追高風險。