台積電領跌 台股尾盤急挫回測10日線 跌91點收12827點

美股周三全面下挫，台股今 (15) 日同步震盪走跌，台積電法說會前股價熄火，大型權值股普遍走軟，指數一度跌逾百點，摜破 5 日線及 12800 點關卡，儘管零星電子股及中小型股仍獲資金點火，但終場仍不敵賣壓出籠，加權指數下跌 91.49 點，收在 12827.82 點，回測 10 日線，成交值 1789.73 億元。

外資認為，iPhone 新機價格與規格符合預期，可望帶動換機潮，觀察蘋概三王走勢，台積電法說會將於下午登場，儘管第 4 季營運持續看好，但今日股價略顯疲態，終場跌 1.3%，收在 453 元；大立光股價擺脫頹勢，終場小漲 0.1%，未能收復 3000 元關卡；鴻海也被外資點名可望受惠 5G iPhone 熱銷，股價回穩小漲作收。

其他權值股方面，聯發科早盤漲逾 1%，但尾盤出現大量賣壓，收平盤 689 元；台達電、台化、廣達、日月光投控、智邦等力守在盤上；聯電則漲多回檔，終場跌 2%，收在 31.55 元；台塑、富邦金、國泰金以及和泰車、瑞昱、矽力 - KY 等高價股賣壓都相當沉重。

太陽能族群今日互有漲跌，其中，聯合再生第 3 季可望終止連六虧，今日股價再攻漲停，寫下 3 年新高；碩合同步攻上漲停；達能 9 月每股稅後虧損收斂至 0.02 元，但今日股價卻亮燈跌停；茂迪、元晶、太極等多檔賣壓同步震盪走跌。

觀察其他盤面焦點，紡織廠力麗傳奪下 iPhone 12 傳輸充電線編織覆材訂單，帶動股價攻上漲停，成交爆出逾 12 萬張天量；興能高也獨家供應 Beat Flex 電池芯、模組產品，今日也再衝一根停板。

貨櫃雙雄受惠各貨櫃航線運價居高不下，陽明、長榮今日逆勢上漲約 2%；LED 車燈模組麗清出貨暢旺，9 月營收表現不俗，全年營收可望轉正成長，今日股價漲逾半根停板。