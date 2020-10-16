〈台股盤前〉台積電法說釋利多 收復5日線唯量是問

台股在權值股無力、外資揮刀砍股下，終場失守 5 日線，隨著美股高檔拉回壓力下，短線恐難逃區間震盪整理格局，惟權值股王台積電昨 (15) 日法說釋放利多，如成交量能回溫，有望淡化大盤觀望氛圍，重新收復 5 日短期均線。

歐洲疫情再度拉警報，美國紓困談判陷入膠著，拖累美股陷入高檔震盪拉回壓力；台股權值股王台積電在法說前夕，遭內外資同步調節 1.2 萬餘張，拖累股價急拉跌破 5 日均線。

儘管股價表現轉弱，但值得注意的是，昨天法說會上台積電針對營運展望釋出看好利多，包括上調全年營收展望，獲利與每股純益創新高等利多，分析師認為，從過去台積電法說會後行情來看，權王利多放送有望提振今日盤勢表現。

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法人表示，受國際疫情反覆、美國大選等不確定因素影響，使得台股在突破「萬三」關卡後出現近關情怯，受觀望買盤影響指數呈現價量同步萎縮，最終失守 5 日線。

法人指出，除了疫情與政經干擾因素，加上成交量能降溫，預期台股近期持續區間震盪，部分漲多權值股遭資金調節機率大，慎防短線漲多個股，勿貿然追高。



