境外資金專法第二年上路兩個月 僅13件申請匯回

境外資金匯回專法邁入第二年，但匯回情況冷清，根據財政部統計，自 8 月 15 日以來，迄今僅 13 件申請匯回，統計至 10 月 14 日止，共 1035 件境外資金申請匯回，金額規模共 2265 億元。

境外資金專法匯回第二年優惠稅率提高至 10%，進行指定實質投資稅率可減半至 5%，從財政部公布的數據來看，第二年資金匯回似有放緩跡象，累計兩個月內僅 13 件申請匯回。

根據財政部統計，目前共 1035 件申請匯回，其中個人申請有 700 件、營利事業申請件數 335 件；累計申請匯回金額共 2265 億元，其中個人申請金額約 873 億元、營利事業申請匯回金額 1383 億元。

進一步觀察實際匯回情況，目前累計共 1018 件申請匯回獲核准，實際匯回件數共 963 件，金額規模共 2171 億元。

對於外界質疑第二年匯回情況不踴躍，官員對此表示，目前還是有不少台商諮詢專法與投資細節，顯示專法仍對資金有一定吸引力，而且首年稅率還是相對優惠，仍有機會吸引資金回流。

官員指出，專法去年上路前幾個月，申請匯回件數也相對較少，但今年 7 月隨著首年是用稅率倒數計時，帶動匯回件數、金額大增，看好在專法落日前，仍匯回件數、金額仍有機會增加。