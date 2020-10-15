〈聚陽展望〉明年上半年訂單爆滿 供不應求將擴產2-3成

成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 董事長周理平今 (15) 日表示，客戶回補庫存需求強勁、下單積極，第四季樂觀，明年上半年會更好，而在訂單爆滿、產能供不應求下，聚陽也重啟擴產計劃，預計明年增產 2-3 成，也將反應在明年上半年的營收增幅上。

周理平表示，疫情導致中小型紡織廠退出，客戶對規模較大、較能快速反應的廠商會有比較大信心，集中下單趨勢更明確，加上在家上班帶動居家休閒服飾動能強勁下，也加速此波訂單快速回升。

另一方面，今年上半年因為疫情影響，聚陽客戶面對不確定因素降低成品庫存，但在市況回溫下，客戶庫存見底，也成為明年上半年的拉貨力道強勁的另一要因。

據了解，聚陽前三大客戶 Target、迅銷、GAP 明年給出的訂單展望佳，明年上半年的訂單量已經超過聚陽現有產能，周理平透露，越南、印尼都有擴產計畫，預計明年將增產 2-3 成，今年因疫情停擺的部分也一次補足。

法人則預估，聚陽第四季雖然因為產品單價隨原料價格走跌、新台幣升值等因素影響，營收估將持平去年同期，但獲利仍可望維持年增；明年上半年在客戶拉貨強勁下，營收可望年增 2-3 成，將改寫同期新高。