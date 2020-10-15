南山人壽將建三棟商辦大樓 已砸2065億元投資不動產

壽險業近年大舉重返不動產市場，南山人壽代理總經理范文偉今 (15) 日表示，該公司之前標到的三筆土地，包括信義區公所案、世貿三館地上權案、台南東帝士大樓案都規劃興建商辦大樓。而據南山人壽統計，公司截至 2020 年第二季為止，不動產投資部位約新台幣 2065 億元，只要有好的標的仍會積極評估。

南山人壽去年以 159.81 億元取得信義區公所案，將規劃興建商辦大樓，獲取穩定租金收益，公部門點交後預計約 4 年開發完成；而今年以 312.76 億元取得的世貿三館地上權，也將興建頂級商辦大樓，未來將串聯周邊南山廣場、信義區公所，打造優質的辦公聚落，預計開發時程為五年。至於台南東帝士大樓部分，將興建多功能商業大樓，預計 2023 年完工。

南山人壽統計，截至 2020 年第二季止，南山人壽不動產投資部位約新台幣 2065 億元，占可運用資金比例約 4.4%。而租金收益部分，2019 年租金收入為 39.20 億，較 2018 年租金收入增加 12.53 億，租金收入成長主要來自南山廣場租金收入的挹注，但今年因有疫情影響，估計整體租金收益將較去年下滑。

范文偉表示，未來只要具投資價值、前景看好、具創意性、且收益符合主管機關要求之標的，南山人壽皆會積極評估。同時，南山人壽的不動產相關投資評估必定會符合保險法規、並依主管機關的相關規定辦理。