〈遠雄港法說〉三大動能火熱 今、明年獲利有望顯著成長

遠雄港 (5607-TW) 今 (15) 日召開法說會，董事長葉鈞耀表示，在海陸空聯運利基下，自由貿易港貨量持續成長，尤其下半年有蘋果新機出貨、跨境電商旺季、以及星宇租金挹注，獲利將優於上半年，今年整體獲利更可大幅成長，明年也將持續顯著成長，明年股利發放金額將會更好。

遠雄港上半年稅後純益 1.61 億元，年增 32%，葉鈞耀指出，下半年起由於利息、地勤費用降低，加上蘋果新機、跨境電商進入傳統旺季等，帶動貨量大增，且星宇航空運籌中心 9 月完工點交並於 10 月起每月挹注約 1100 萬元租金，下半年獲利樂觀，並看好，在星宇進駐後，將為自貿港創造可觀的效益。

遠雄港總經理賴嘉玲指出，目前每個月貨量平均可做到 3-4 萬噸，全年約可達 46 萬噸， 由於加值園區目前處在滿租狀態，成長動能主要來自貨量增加挹注倉儲營收，第四季業務量持續看升，而明年最大營收成長力道也是倉儲。

就整體市況來看，葉鈞耀看好遠雄港的競爭效益，由於中美貿易戰、香港國安法影響，台商、港商和外商科技廠急於將生產組裝線移回台灣，物流業也急著將物流倉儲基地移回台灣，遠雄自貿港已明顯受惠。

另一方面，受到新冠肺炎疫情的影響，網購電商貨物今年以來倍數成長，防疫和醫療物資需求也大幅增加，有利遠雄自貿港倉儲貨量持續轉強。

遠雄自貿港已成立電商物流專區，成為流通運籌服務平臺，作為跨境電商發貨樞紐 (Hub)，葉鈞耀強調，遠雄自貿港位居海陸空聯運的核心位置，由遠雄自貿港和國際貨代以及各國郵政合作的郵轉郵、貨轉郵模式，可用低廉的成本解決最後一哩配送問題，在台灣物流界居於關鍵地位。