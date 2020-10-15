〈毅嘉法說〉揮別營運谷底 車載需求強明年營收可望倍增

毅嘉 (2402-TW) 今 (15) 日舉行法說，展望後市，執行長曾恭勝表示，上半年受到疫情影響，今年整體營收下修，不過隨著車市回溫、客戶訂單逐步回籠下，營運揮別谷底、可望逐步好轉，法人看好，本季有望挑戰全年高峰，明年營收可望成倍數成長。

創辦人黃秋永指出，公司去年開始轉型搶攻車載應用領域，原預期今年營運有望延續去年表現，今年全年營收有望年增 3 成，但年初受到疫情影響，上半年幾乎「零接單」，所幸下半年隨著車市回溫、訂單量逐步回籠，加上內部調整製程下，營運開始好轉。

曾恭勝指出，車載應用主要是提供車用相關面板，目前全球前五大車載面板製造商均為旗下客戶，隨著未來電動車會導入更多螢幕面板，也有望成為營運成長利基。

法人看好，毅嘉雖然上半年車載訂單量少，但隨著下半年訂單回溫，產品陸續進入量產階段，預期全年營收有望年增 1 成以上，明年進一步成長。

整體來看，法人預估，毅嘉本季受惠車載應用需求強勁，營收有望優於第 3 季，毛利率則可望維持上季 18% 水準，全年營收則下修至年增 10%，明年則在拉貨動能強勁下，營收有望翻倍增長。

其他產品方面，曾恭勝表示，將擴展 AIoT 產品線，包括散熱、5G、電競等機構產品，尤其未來 3 年會加速整合相關模組，打造一條龍服務，且目前已有客戶進入打樣階段。