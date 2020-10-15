佳世達攜揚秦、台新銀三強聯手 打造國內首個早午餐品牌行動支付

佳世達 (2352-TW) 今 (15) 日宣布，子公司益欣資訊，攜手揚秦 (2755-TE) 旗下早午餐品牌麥味登(MWD)，以及台新銀，打造全台第一個早午餐品牌自有行動支付 MWD PAY，預計將於年底上線。

佳世達智能方案事業群總經理、益欣資訊董事長李昌鴻表示，疫情影響下，加速餐飲業數位轉型的速度、需求持續高漲。

李昌鴻進一步指出，因應客戶轉型、擴大規模的趨勢，益欣資訊發展全通路平台，透過蒐集 POS、Kiosk、APP、點餐平台等交易資訊並整合，應用涵蓋大型連鎖企業進行多通路多店管理、中小企業轉型智慧零售，並與佳世達聯手打進超過 3 萬家客戶。

而此次益欣資訊與揚秦國際合作，在年底針對麥味登 APP 進行改版，導入行動支付應用，推出 MWD Pay，也為餐飲業界帶來新的應用模式。

據了解，目前益欣資訊外部策略合作夥伴包含 Uber Eats、快一點線上點餐、LaLaMove 外送車隊、LINE@社群點餐、LINE Pay 一卡通及悠遊付等 10 種以上支付金流，以及 UUPON 等導客平台、Appier 等會員行銷管理平台。