〈財報〉交易業務表現亮眼 大摩Q3營收、獲利遠優預期

摩根士丹利 (大摩)(Morgan Stanley) 週四 (15 日) 盤前公布 2020 年第 3 季財報，受交易業務激勵，大摩 Q3 營收獲利均大勝預期，其中純益較去年大增 25%，至 27 億美元。

財報優異表現帶動大摩 (MS-US) 盤中逆勢走揚，上漲 1.47% 至 51.40 美元。

大摩股價日線圖 (圖：Investing.com)

2020 年 Q3 財報關鍵數據：

營收：116.6 億美元，年增 16%，優於 Refinitiv 預期的 106.4 億美元

淨利：27.17 億美元，年增 25%

稀釋後每股淨利 (EPS)：1.66 美元，高於去年同期的 1.27 美元，優於 Refinitiv 預期的 1.28 美元

股東權益報酬率 (ROE)：13.2%，高於去年同期的 11.2%

股票交易營收：22.62 億美元，年增 14%，優於 Refinitiv 預期的 21.9 億美元

固定收益交易營收：19.24 億美元，年增 35%，優於 Refinitiv 預期的 15.9 億美元

作為公司最大收入來源，大摩機構證券部門 Q3 營收年增 21％，至 60.6 億美元，該部門旗下擁有投行業務和交易業務，前者的股票承銷收入在 Q3 增長一倍以上，至 8.7 億美元。

因貸款發行量及交易活動減少，Q3 債券承銷收入則略為下跌，至 4.8 億美元。

大摩財務長 Jonathan Pruzan 受訪表示，股票承銷業務異常強勁，主要由 IPO 市場所驅動。

雖然 Q3 交易部門依舊強勁，但仍未較前季的紀錄高位回落。Pruzan 上季曾警告，下半年的業績表現難以比擬上半年。

大摩董事長兼執行長 James P. Gorman 表示：「市場在整個夏季維持活躍，讓我們得以實現強勁的季度收益，平衡的業務模式也持續為我們帶來穩定的高回報。」Gorman 在電話會議中表示，希望最快能在明年 Q1 重啟股票回購。

繼今年 2 月以 130 億美元收購億創理財 (E*Trade) 後，Gorman 上週宣布以 70 億美元收購投資管理公司 Eaton Vance，擴展該公司規模最小的投資管理業務，收購交易有望於明年中完成