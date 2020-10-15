〈美股早盤〉歐洲疫情告急+紓困談判沒著落 道瓊開盤重跌逾300點

美國紓困方案談判進展依舊陷入停滯，加上歐洲疫情急遽惡化，市場憂慮再起，道瓊工業指數週四 (15 日) 開盤重挫逾 300 點或 1.2%，標普 500 指數跌 1.3%，那斯達克指數跌 1.6%，費半跌近 2%。

歐洲疫情惡化

近期歐洲確診病例急遽攀升，迫使各國領導人必須採取進一步措施，來阻絕病毒擴散。法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 週三 (14 日) 宣布，週六 (17 日) 午夜起對巴黎在內共 9 座主要城市實施四週宵禁，影響人數將近該國三分之一的人口。

此外，德國、義大利政府均宣布收緊防疫限制措施，後者宣布將強制民眾配戴口罩，包含是外籍公共場所，同時延長國家緊急狀態至明年 1 月 31 日。

至於本週稍早宣布推出三級疫情警示系統的英國，外媒報導指出，由於新增案例持續上升，英國政府計劃將首都倫敦列入「高」警示級別地區。

根據約翰霍普金斯大學數據，週三 (14 日) 法國單日確診數達 22,119 例，英國達 19.751 例，義大利達 7,332 例，德國達 7,173 例。

美國紓困方案進展

美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週三 (14 日) 依舊未達成紓困協議，討論仍在週四繼續進行。

佩洛西發言人 Drew Hammill 推文表示，雙方談判「富有成效」，但認為白宮依舊缺乏制定疫情國家策略計畫的理解。

梅努欽則認為，就目前談判進展及分歧來看，大選前不太可能出現新的紓困方案，但也強調與佩洛西的談判將會持續。

經濟數據方面，美國勞工部週四盤前公布上週 (10/10) 初領失業金，意外升至近 90 萬人，寫下 8 月下旬以來最高，加劇市場對於經濟復甦停滯的擔憂。

截至台北時間週四 (15 日)21 時許：

道瓊指數下跌 329.99 點或 - 1.16%，暫報 28184.01 點

那斯達克下跌 190.10 點或 - 1.62%，暫報 11578.63 點

標普 500 指數下跌 45.03 點或 - 1.29%，暫報 3443.64 點

費半下跌 48.03 點 - 1.99%，暫報 2369.17 點

台積電 ADR 下跌 1.35% 至每股 87.40 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.701%

紐約輕原油下跌 3.63% 至每桶 39.55 美元

布蘭特原油下跌 3.30% 至每桶 41.89 美元

黃金下跌 0.47% 至每盎司 1898.40 美元

美元指數上漲 0.52% 至 93.855 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

摩根士丹利 (MS-US) 早盤下跌 1.22％，至 50.03 美元。

2020 年 Q3 財報關鍵數據：

營收：116.6 億美元，年增 16%，優於 Refinitiv 預期的 106.4 億美元

淨利：27.17 億美元，年增 25%

稀釋後每股淨利 (EPS)：1.66 美元，高於去年同期的 1.27 美元，優於 Refinitiv 預期的 1.28 美元

股東權益報酬率 (ROE)：13.2%，高於去年同期的 11.2%

股票交易營收：22.62 億美元，年增 14%，優於 Refinitiv 預期的 21.9 億美元

固定收益交易營收：19.24 億美元，年增 35%，優於 Refinitiv 預期的 15.9 億美元

美國鋁業 (AA-US) 早盤下跌 11.23％，至 11.54 美元。

2020 年 Q3 財報關鍵數據：

營收：23.65 億美元，年減 7.9%

調整後淨虧損：2.18 億美元，去年同期為 8,200 萬美元

調整後每股淨損 (LPS)：1.17 美元，優於 Zacks 預期的 1.51 美元，去年同期每股淨損為 0.44 美元

聯合航空 (UAL-US) 早盤下跌 2.44％，至 34.74 美元。

2020 年 Q3 財報關鍵數據：

營收：24.9 億美元，年減 78%，Refinitiv 預期 25 億美元

調整後淨虧損：18.4 億美元，去年同期淨利為 10.24 億美元

每股淨損 (LPS)：8.16 美元，遜於 Refinitiv 預期的每股淨損 7.53 美元

日均消耗現金：2,100 萬美元，低於上季的 3,700 萬美元

每日關鍵經濟數據：

美國上週 (10/10) 初領失業金報 89.8 萬人，預期 82.5 萬人，前值自 84 萬人上調至 84.5 萬人

美國上週 (10/3) 續領失業金報 1001.8 萬人，預期 1055 萬人，前值自 1097.6 萬人上調至 1118.3 萬人

紐約 Fed 10 月製造業指數報 10.5，預期 12，前值 17

費城 Fed 10 月製造業指數報 32.3，預期 14.5，前值 15

台北時間晚間 23:00 將公布上週 EIA 原油庫存增減數，前值為 - 50.1 萬桶

美國初領失業金人數 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

Harvest Volatility Management 交易和研究主管 Mike Zigmont 表示：「上週的樂觀情緒就像火箭一般升空，並在本週出現回落。」他認為，作為大型且宏觀的事件，紓困方案的影響已被反映在股價當中，現在僅剩細節何時公佈，以及措施何時生效等問題。

美國勞工部盤前公布上週失業金申請數據，初領人數自前值 84 萬，上升至 89.8 萬。

MUFG 研究主管 Derek Halpenny 表示：「數據顯示第四季的經濟活動將遭受更大衝擊，我們有必要對市場價格進行一定程度的調整。」

National Securities 市場策略師 Art Hogan 表示：「就像是雲霄飛車一樣，市場似乎主要從停滯的紓困方案尋找線索，同時擔心，若未能順利在大選後得到刺激措施，下一季的企業獲利將無法獲得支撐。