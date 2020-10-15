玉山金控連7年獲財訊金融獎「金控永續奬」金質獎 金融業唯一

《財訊》「2020 財訊金融獎」於今 (15) 日舉辦頒獎典禮，玉山金控 (2884-TW)7 度蟬聯最高榮譽「金控永續奬」金質獎，子公司玉山銀行連續 5 年榮獲「FinTech 創新應用銀行類」金質獎，同時囊括「最佳本國銀行形象」及「最佳數位銀行」兩項優質獎。自 2014 年財訊金融獎舉辦頒獎典禮以來，玉山為金融業唯一連續榮膺「金控永續獎」金質獎最高殊榮，迄今已累積榮獲 28 座金質獎，創下國內金融業歷屆累計獲得金質獎最多的紀錄。

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山長期以來，自我期許朝向「綜合績效最好，也最被尊敬的企業」之目標邁進，將金融本業與永續發展做結合，致力實現聯合國永續發展目標 (SDGs)，用創新的方式將環境、社會及公司治理 (ESG) 融入金融業務，持續展現永續金融的影響力。此外，玉山銀行聚焦發展場景金融、智慧金融與普惠金融三大面向，領先以人工智慧作為實踐數位轉型的關鍵技術，自主建置「玉山機器學習即服務平台 (Machine Learning as a Service, MLaaS)」，讓人工智慧的最新技術可以廣泛應用在創新體驗、營運、商業模式，加速玉山銀行的數位轉型及 Fintech 發展，很榮幸連續 5 年蟬聯「FinTech 創新應用銀行類」金質獎。

玉山金控長期積極實踐永續金融與責任金融，激勵整體金融業重視氣候風險，獲得評審團的肯定。企業永續發展需要長期投入，玉山將持續跨越企業經營的三座大山：綜合績效、企業社會責任、永續發展，用心深耕 ESG 領域，不管面對任何挑戰與機會，玉山都會虛心努力、調整精進，堅守核心價值，整合內外部資源及合作夥伴的力量，與大家攜手邁向美好的未來。

