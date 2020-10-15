美上週初領失業金近90萬人 高於預期前值 寫1個多月新高

美國勞工部統計局週四 (15 日) 公布最新失業數據，截至 10 月 10 日當週，美國初次申請失業金人數接近 90 萬人，高於預期和前值，並寫近 1 個多月新高。

美國初領失業金人數 (圖：Zerohedge)

勞工部數據顯示，經季節性調整後，美國上週初領失業金為 89.8 萬人，為 8 月底以來最高，預期 82.5 萬人，前值自 84 萬人上調至 84.5 萬人；上週初領失業金 4 週移動均值為 86.6 萬人，修訂後前值為 85.8 萬人。

不過，截至 10 月 3 日當週，美國續領失業金人數已自修訂後前值下滑至 1001.8 萬人，連續申請數下滑顯示僱主正在重新雇用員工。

因加州連續兩週暫停受理失業金申請，本週數據仍無法完整呈現實際失業情況。美國勞工部表示，加州將利用這段時間受理先前大量累積的失業申請，因此加州上週失業申請數仍維持在兩週前水平。

花旗集團 (Citigroup) 經濟學家 Andrews Hollenhorst 發布報告表示：「儘管申請數仍遠高於疫情前水平，連續申請數的下滑趨勢仍值得我們關注。」

Hollenhorst 表示，即使扣掉過去幾週轉向 PEUC 援助方案的人，續領數的下滑依舊令人感到振奮，這種重新雇用的強勁趨勢已在 9 月底展開，預計還會持續到今年第 4 季。