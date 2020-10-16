TCL遭美國侵權調查 股價翻黑下跌逾1%

周五 (16 日) 陸媒報導指出中國商務部表示，美國國際貿易委員會 (ITC) 正式決定對視訊處理設備及其零組件和數位智慧電視及其下游產品進行 337 調查。而 TCL、韓國三星、LG 集團及其部分相關公司等均為調查對象。

該調查由美國 DivX 公司於 9 月 10 日根據美國「1930 年關稅法」第 337 節規定向 ITC 提出，指控多間公司對美國出口、在美進口或在美銷售的上述產品侵犯其專利權，請求 ITC 發布有限排除令和禁止令。

而 ITC 將於立案後 45 日內確定調查結束期，除非美國貿易代表基於政策因素否決外，ITC 在 337 案件調查的決定具司法效力。

337 調查是 ITC 根據美國「1930 年關稅法」第 337 節的有關規定，針對進口貿易中的智慧財產權侵權行為以及其他不公平競爭行為進行調查，裁決是否侵權及是否採取措施的一種機制，可以由當事人申請，亦可由 ITC 主動發起。

在消息傳出後，TCL 股價立即由紅翻黑，截至上午 11:00 止，股價下挫 1.6%。

資料來源: 新浪財經, TCL 股價即時走勢

TCL 為中國面板生產大廠，近幾年正積極擴展業務範圍，動輒銷售破 10 億支的智慧手機產業必然是想切入的領域。

TCL 在中國已推出自家手機。而為消化面板產能，市場傳出 TCL 還想買下華為的榮耀品牌。

不過 TCL 內部人士就此事已回應指稱，暫時不予置評。

華為目前正與神州數碼及其他公司洽談，出售榮耀品牌部分資產的可能性，傳交易價格可能達到 250 億人民幣。此外消息還指出，作為榮耀手機的主要經銷商，神州數碼目前在這場競賽中位居領先，而其他潛在買家還包括 TCL 和小米等。

