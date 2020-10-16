〈陸股盤後〉銀行股反彈 拉抬上證由黑翻紅

A 股在連續回檔兩個交易日後，周五 (16 日)A 股早盤三大指數以平高盤開出，之後曾出現短暫反彈走勢，不過隨即賣壓將指數拉回至平盤之下，創業板指更一度下跌 1%。

不過尾盤在權值銀行股的帶動下，上證由黑翻紅，表現最為強勢。但北向資金已連續 3 日賣超，雖然賣超金額不大，合計達 24 億人民幣，只是外資的消極也使得投資人持續觀望後勢發展。

此外滬深兩市成交量也連三日萎縮，今日成交金額逼近 7000 億人民幣大關，達 7086 億人民幣。

盤面上，公用事業、煤炭、銀行、生技等概念股漲幅較大，白酒、材料、航天航空、汽車、電子零組件等概念股跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指上漲 0.13%，報 3336.36 點；深證成指下跌 0.68%，報 13532.73 點；創業板指下跌 0.49%，報 2724.50 點。

北向資金進出方面，周五北向資金賣超人民幣 5.03 億元，其中滬股通賣超人民幣 2.32 億元，深股通賣超人民幣 2.71 億元。

產業消息

中國進入冬季燃煤需求旺季，加上外電指出中國擬暫停向澳洲進口煤炭，帶動煤價大漲，相關類股應聲走揚，西山煤電大漲 9%、神火股份跳漲 6.3%、冀中能源大漲 5.2%、露天煤業勁揚 4.2%、陽泉煤業跳升 4.3%。

金融類股今日扮演起護盤要角，建設銀行上漲 2.7%、工商銀行上揚 1.2%、中國銀行上漲 0.6%、農業銀行小漲 0.3%。

法人觀點

中國招商基金認為未來一個月，市場不確定因素仍存在，全球金融市場的波動可能偏高。而考慮到中國經濟持續復甦，金融、地產等權值股估值仍偏低，A 股預計仍以區間震盪為主。