〈台康生展望〉抗原快篩試劑取得印度銷售許可 最快10月出貨挹注營收

台康生 (6589-TW) 今 (26) 日宣布，與寶齡富錦 (1760-TW)、安肽共同開發的飛確 Vstrip COVID-19 抗原快篩試劑，已取得印度銷售許可，預計最快 10 月後可開始出貨，可望挹注第 4 季營收成長。

副總經理張志榮表示，飛確 Vstrip COVID-19 抗原快篩試劑通過印度醫學研究理事會 (ICMR) 的銷售許可，近日將會再提出醫材進口許可認證，預計最快 10 月取得認證後即可出貨，後續則會透過印度經銷商向政府爭取標案，以及與民間私人企業洽談訂單。

張志榮指出，由於印度疫情嚴峻，近 3 個月快篩檢測需求量達 700-900 萬劑，其中，印度政府每月釋出標案，平均需求量約 100 萬劑；目前印度僅有 5 家抗原快篩試劑供應商，其中 3 家為印度業者、1 家為比利時業者，台康生則列為第 5 家。

產能方面，張志榮強調，目前已出貨 10 克抗體，約可製造 500-1000 萬劑試劑，後續產能無虞。

其他市場方面，台康表示，除印度市場外，沙烏地阿拉伯、中東國家、非洲、英國、南美地區及東南亞國家等，近期也陸續接洽當中。