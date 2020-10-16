〈鴻海科技日〉展現搶攻電動車商機決心 2024年推首款商業化固態電池

鴻海 (2317-TW) 今 (16) 日舉辦首屆科技日，董事長劉揚偉重申全力衝刺電動車領域的決心，其中關鍵零組件佈局上，鴻海宣布，最快 2024 年將推出首款商業化的固態電池。

劉揚偉表示，過去汽車產業是「得燃油引擎與變速系統者得天下」，但隨著電動化與物聯網成為趨勢，汽車產業將變成是「得電動動力、電池與半導體者得天下」。

劉揚偉引述 BCG 的調查數據，全球電動車市場 2025-2030 年每年將達 3600 萬台規模，台灣有很強的半導體與 ICT 產業，要一起努力，快速搶佔這個新興市場。

鴻海也跟中國的寧德時代，美國矽谷新創等企業合作，目標加快推出電池腳步。鴻海表示，集團的 BMS 電池管理系統可以持續上傳電池大數據、讓雲端 AI 平台在後台不斷的學習、優化、與更新軟體，再透過 AI 針對個人用車習慣調整參數，可增加電池效率與壽命，提升電動車續航里程。

針對電池發展，鴻海也有六大黑科技「電池快充與低溫優化」、「低鼓脹軟包技術」、「雲端 AI 電池管理系統」、「高能量密度電池」、「無貴金屬全新製程」以及「固態電池研發」，來解決電池的難題。

鴻海表示，運用集團關鍵技術與材料，電池的重量減少一半，體積減少六分之一，電池循環壽命可以提高 10% 以上。

在驅動系統上，鴻海也提解決方案，打造六合一的動力系統，把車載充電器，直流變壓器與分電盤這些電子元件通通整合在一起，以模組化與標準化的 驅動電機，提供給乘用車與商用車。