gogoro機密竊取事件 三陽：非湛積唯一或最大股東

電動機車大廠 Gogoro 控告前員工竊取商業機密，市場傳機車大廠三陽 (2206-TW) 是遭控訴的湛積背後股東，三陽今 (16) 日發聲明指出，非湛積公司創始股東、也非唯一股東或持股最大股東，也未指派人員擔任湛積董監事職務。

三陽表示，基於品牌發展和全球布局，向來對綠能事業與新創產業密切關注，針對近來特定人士刻意影射、扭曲三陽投資湛積始末與目的，譴責此一卑劣手段。

三陽進一步說明，湛積創辦人林松慶於離職後，始與三陽初步接觸，並於多次會面後由湛積提出投資邀請，三陽以審慎態度多方諮詢產業專家學者，且經公司指派律師進行投資評估審議後始投注資金，詳細投資均如實揭露公布於財報。

三陽強調，秉持尊重智慧財產權和技術自主精神，一向主動要求嚴禁抄襲、竊用或侵害他人營業秘密，於投資湛積前已明確告知並嚴格要求尊重第三人智慧財產權，並獲湛積保證恪遵法令承諾，若因不法情事影響公司名譽而造成三陽營運受損，自當提起訴訟，捍衛公司名譽與股東權益。

三陽再度重申，若特定人士有抹黑、不當指涉而毀損公司商譽，或散布轉傳惡意不實消息，也將捍衛權益提告，絕不姑息。