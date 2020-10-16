〈鴻海科技日〉劉揚偉：5-7年拿下全球10%電動車市場

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (16) 日強調，鴻海電動車領域要在 2025-2027 年要取得全球電動車 10% 市占；此外，與裕隆 (2201-TW) 合資的鴻華先進將先聚焦平台發展，純電車產品則最快將在 2 年內問世。

劉揚偉引述 BCG 的調查數據，全球電動車市場 2025-2030 年每年將達 3600 萬台規模，拿下 10% 就約當 360 萬台。

至於與飛雅特克萊斯勒汽車 (FCA) 設立合資公司的計畫進展，劉揚偉表示，由於雙方簽約時並未考慮併入的寶獅雪鐵龍 (PSA)，目前仍有部分需協商解決，最快年底或明年初完成合資公司設立。

而鴻海藉由此次科技日也廣邀產業夥伴加入共享 MIH 開放平台，劉揚偉表示，現在產業發展模式已經跟過往不同，不能全靠一個公司來改善，單一公司能做到全世界最好的思維已經過去，必須要透過產業鏈共同的努力。

最後，劉揚偉不只呼籲投資界要投資鴻海，更要投資台灣的電動車產業，也向政府喊話，要獎勵電動車電池與相關材料開發，並廣設充電樁，才能打造電動車適合發展的環境，讓國內廠商有發揮的機會。