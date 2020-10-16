經濟部通過九家中小企業擴大投資台灣38億元

經濟部投資台灣事務所今 (16) 日再通過 9 家中小企業擴大投資 38 億元，包括新農科技、達航科技、友賓食品、盈松環保、棨懋實業等，在台設立新廠、導入智慧化設備，累計投資台灣三大方案已有 691 家企業投資約 1 兆 1273 億元。

經濟部表示，新農科技生產銷售雞、鴨、鵝、豬等禽畜飼料，為協助傳統產業邁向國際高科技企業，計劃斥資逾 6 億元，在彰化芳苑鄉興建第 3 飼料廠，導入智慧製造設備與系統，雷射應用廠達航科技，同樣將斥資 6 億元，在台中興建廠房，投入高階機器設備，提升產品國際能見度。

食品廠友賓、木質包材廠盈松環保則將分別斥資 5 億元擴大投資台灣，友賓因應食品業智慧化發展，計劃在台南安南興建廠房，引進自動化生產設備，導入 ERP、雲端與 MES 等系統，提高食安品質；盈松環保則計畫在嘉義新港興建廠房，引進德國自動化機械，推動綠色能源與循環經濟發展。

棨懋實業近年則拓展光學鏡片市場，今年更搭上防疫商機，防疫護目鏡需求大增，提升國際競爭力，計畫將斥資近 4 億元，在台南永康興建廠房，導入智慧化機械及聯網設備，穩定生產製程降低錯誤率。

另一方面，卜蜂 (1215-TW) 轉投資瑞牧食品、捷世達、哈林企業、聯鋒科技也將擴大投資台灣，在台灣設立新廠、導入智慧化設備，提升產業競爭力。

根據經濟部預期，投資台灣三大方案今年底可望落實近 6263 億元，其中，今年落實金額可望達 3749 億元，貢獻今年 GDP 約 1.7 個百分點。