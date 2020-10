鴻海董事長劉揚偉今 (15) 日指出,之所以要舉辦鴻海科技日,是要讓外界知道鴻海的技術實力,今年雖然因為疫情影響,僅聚焦在電動車,但未來會年年舉辦,完整地介紹「3+3」的進展。

劉揚偉透露,20 年前與創辦人郭台銘拜訪大客戶的 CEO,對方表示 “Terry, you are under sold.”,鴻海的技術很好,但是因為沒有對外開放,所以外界都不知道。

劉揚偉表示,知道這句話後一直牢記在心,希望有一天能把鴻海的技術,好好對外說清楚,讓大家更能了解鴻海的技術能力,未來更將年年舉辦,要讓外界知道,鴻海核心能力,除了執行力跟效率外,還有科技力。

由於疫情關係,鴻海科技日的規模較原先規劃縮減不少,今年僅先對外報告以電動車為主的平台與關鍵零組件,劉揚偉表示,希望明年可以更完整地介紹「3+3」的進展,也要讓外界了解「3+3」可以創造出無限的未來。

而接下來的科技日,劉揚偉透露,一樣會選擇在郭台銘生日的 10 月 18 日附近日子舉辦,象徵不會辜負他的期望。